17 yaşındaki çocuk bindiği taksiyi gasbetti!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit edip taksiyi gasbeden şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 55 T 0064 plakalı ticari taksiyi sürücüsü H.T'ye pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Taksiyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Samsun-Ankara kara yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Rahman A. olduğu belirlendi.
Zanlı, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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