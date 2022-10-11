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17 yaşındaki çocuk bindiği taksiyi gasbetti!

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit edip taksiyi gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 55 T 0064 plakalı ticari taksiyi sürücüsü H.T'ye pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Taksiyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Samsun-Ankara kara yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Rahman A. olduğu belirlendi.

Zanlı, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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