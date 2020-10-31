17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı
İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Yılmaz Erbek apartmanının enkazından çıkarılan Hülya Özmet'in kurtarılma anı kameralara yansıdı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde birçok bina yıkıldı. Depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları gece boyu devam etti. Sevindiren haberler art arda gelirken, depremden 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği fıstık Rıza Bey Apartmanının enkazından çıkarıldı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020
AFAD, enkaz altında kalan bir vatandaşı yaklaşık 18 saat sonra canlı olarak kurtardı.#Yanınızdayızİzmir pic.twitter.com/60sCCvYQzv
Okan'ın kurtarıldığı dakikalarda Yılmaz Erbek Apartmanın da kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Okan'ın kurtarıldığı sırada bir güzel haber de Hülya Özmet'ten geldi. Ekipler yerini belirlediği Özmet'i depremden 17 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkardı.
ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI
Özmeti'in kurtarılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde kadının enkaz altından yürüyerek çıkması dikkatlerden kaçmadı. Özmet, bölgede hazır bulunan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan gelen son bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 804 olarak bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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