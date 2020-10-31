17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde birçok bina yıkıldı. Depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları gece boyu devam etti. Sevindiren haberler art arda gelirken, depremden 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği fıstık Rıza Bey Apartmanının enkazından çıkarıldı.

#SONDAKİKA



AFAD, enkaz altında kalan bir vatandaşı yaklaşık 18 saat sonra canlı olarak kurtardı.#Yanınızdayızİzmir pic.twitter.com/60sCCvYQzv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020

Okan'ın kurtarıldığı dakikalarda Yılmaz Erbek Apartmanın da kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Okan'ın kurtarıldığı sırada bir güzel haber de Hülya Özmet'ten geldi. Ekipler yerini belirlediği Özmet'i depremden 17 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkardı.

ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Özmeti'in kurtarılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde kadının enkaz altından yürüyerek çıkması dikkatlerden kaçmadı. Özmet, bölgede hazır bulunan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan gelen son bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 804 olarak bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.