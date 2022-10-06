17. İstanbul Bienali'nden Seçkiler
Pandemi nedeni ile bir sene ertelenen 17. İstanbul Bienali açıldı. İstanbul’un birçok farklı noktasında sanat eserlerine ev sahipliği yapan Bienal 17 Eylül–20 Kasım tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. Bienalin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, David Teh ve Amar Kanwar’ın yapıyor.
Bu sene ilk kez bienale ev sahipliği yapan Müze Gazhane bienalin Anadolu Yakası'ndaki ana durağı
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130 yıllık bir geçmişe sahip Müze Gazhane, farklı coğrafyalarda, benzer konular üzerine düşünen ve üreten, çeşitli disiplinlerdeki toplam 18 katılımcı bir araya getiriyor.
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