17 ilde restoran, lokanta ve kafeler denetledi!

Vatandaşın ekonomik olarak zarara uğramaması için işletmelere geldiğinde kapıda fiyat listesi olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini bildiren Menteşe, "Tıpkı marketlerde raf ve kasa fiyat uyumluluğu gibi oradaki fiyatla menüdekinin karşılaştırılması uygun olacaktır. Bizim haksız fiyat değerlendirme sistemimiz var. Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 1383 firmayı denetledik, bu denetimlerde 2 bin 80 aykırılık tespit edildi. Bunlara da 4,5 milyon lira civarında idari yaptırım uyguladık." diye konuştu.