17 ilde restoran, lokanta ve kafeler denetledi!
Ticaret Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van'ın da yer aldığı 17 ildeki restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Bakanlık, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirmişti.
Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.
Bakanlık ekipleri, 17 ilde restoran, lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı. Bu denetimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Kayseri, Konya, Adana, Mersin ve Van'da gerçekleştirildi.
Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki bazı restoranlarda fiyat etiketi denetiminde bulundu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ocak ve şubat aylarına göre işletmelerin fiyat listesi konma uygulamasına daha fazla uyum gösterdiğini belirterek,"Çünkü biz o tarihten bu yana denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Son zamanlarda uygunsuzluk oranımız düşmeye başladı. Yaklaşık 108 arkadaşımızla 27 ayrı lokasyonda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.
Vatandaşın ekonomik olarak zarara uğramaması için işletmelere geldiğinde kapıda fiyat listesi olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini bildiren Menteşe, "Tıpkı marketlerde raf ve kasa fiyat uyumluluğu gibi oradaki fiyatla menüdekinin karşılaştırılması uygun olacaktır. Bizim haksız fiyat değerlendirme sistemimiz var. Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 1383 firmayı denetledik, bu denetimlerde 2 bin 80 aykırılık tespit edildi. Bunlara da 4,5 milyon lira civarında idari yaptırım uyguladık." diye konuştu.