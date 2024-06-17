17 haziran hava durumu: Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak
Kurban Bayramı öncesinde özellikle yurdun batısında etkili olan bunaltıcı sıcak, bugün yurt genelinde etkisini hissettirecek. Üç büyük kentte sıcaklık, 30 derecenin üzerine çıkıyor. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 17 Haziran güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Buna göre yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinden 3- 6 derece arasında daha yüksek olması bekleniyor.
17 Haziran hava durumu tahminleri
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu
HATAY 22°C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 31°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam Ardahan ile yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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