17 Ağustos Depremi'nin akıllara kazınan fotoğrafları
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 17 bin 480 vatandaşımızı kaybettiğimiz o karanlık gecenin üzerinden tam 23 yıl geçti. İşte 17 Ağustos Depremi'nin birbirinden unutulmaz fotoğrafları
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
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Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
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Depremin akıllara kazınan cümlesi ise "Sesimi duyan var mı" oldu.
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İşte 17 Ağustos Depremi'nin akıllara kazınan fotoğrafları...
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