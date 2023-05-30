16 yaşındaki çocuk arkadaşını av tüfeğiyle vurdu!
Diyarbakır'dan tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Kentte 16 yaşındaki bir çocuk, av tüfeğiyle 19 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu.
Diyarbakır Şehir Stadyumu yakınında dün akşam 16 yaşındaki M.E. (16), av tüfeğiyle arkadaşı H.B'yi (19) yaraladı.
Ağır yaralanan H.B, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.
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