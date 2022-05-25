15 yıl sonra yapılan ilk ziyarette Türkiye ve İsrail'den sıcak mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gitti. Bu, 15 yıl sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Çavuşoğlu daha sonra; Filistin'in Ramallah kentine geçerek, Filsitinli yetkililerle görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün de İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüştü. Çavuşoğlu ve Lapid, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lapid'in açıklamalarında satır başları:

"Bir Türk bakanın 15 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret sonrası sadece siyasi değil ekonomik gelişme olduğunu da gördük. Amacımız ülkelerimizin karşılıklı avantajlarını birlikte kullanmak. Salgın döneminde bile iş birliğimiz devam etti. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın bakan diplomasinin de ötesinde İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor. Çok sayıda uçak Türkiye'ye gidiyor. İnsanlar ülkenizi seviyor. Bugün ilişkilerimiz için yeni bir çerçeve oluşturduk. Bundan ilerde çocuklarımız da faydalanacak."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Sayın bakana daveti için çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanla çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tutumu için kendine teşekkür ediyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog devam etmeli. Bu sadece bizim için değil bölgedeki barış açısından da önemlidir. Görüşmemizde bölgesel barışı da konuştuk."

"İsrail'le pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. İsrail'le bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk."

"Sayın bakanın da ifade ettiği gibi birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatma konusunda karar kıldık. Türkiye ve İsrail en çok karşılıklı ticaret yapan 10 ülke arasında. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları geçti. Bu seneki hacim de çok ümit verici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artıma konusunda kararlıyız. Kudüs ile ilgili hassasiyemizi paylaştım. İki devletli bir çözüm kalıcı barış için tek yol."