15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü çift yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasının sebebi olarak bireysel bir eylemin olduğunu paylaşıldı.



🔹Köprüdeki araçta SMA yazıyor. pic.twitter.com/33bGLsko54