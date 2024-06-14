15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bireysel bir eylem nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü çift yönde araç girişine kapattı.
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasının sebebi olarak bireysel bir eylemin olduğunu paylaşıldı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 14, 2024
🔹Köprüdeki araçta SMA yazıyor. pic.twitter.com/33bGLsko54
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden "Köprüdeki olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Tedbir amaçlı köprü trafiği durduruldu." açıklaması yapıldı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.
Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI
Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan şahsın bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.
Polis ekiplerinin şahsı ikna ederek gözaltına alması sonra köprü yeniden trafiğe açıldı.
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