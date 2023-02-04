AjansHaber.com.tr Gündem 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda lastik denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi yapıldı

Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, kış lastiği denetimi yaptı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesinde gerçekleştirilen denetimde, otobüslerin lastik diş derinlikleri 4 milimetrelik yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü , takografları kontrol edildi.

THY Seferlerin İptal Edildiğini Açıklamıştı

Türk Hava Yolları 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 72si iç hat 166’sı dış hat olmak üzere 238 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde 238 seferin iptal edildiği açıklaması yapıldı.

THY ayrıca yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabileceklerini belirtti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bitrota soruşturmasında 10 şüpheliye hapis istemi
Köy Kuşadası projesi yeni yatırım fırsatı!
Kurum: Şehircilik maratonu düzenliyoruz
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa daldı!
Kurtulmuş: Türkiye pabuç bırakmaz
Borsa günü yükselişle tamamladı
EYT komisyondan geçti! sırada Genel Kurul var!