15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi yapıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, kış lastiği denetimi yaptı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesinde gerçekleştirilen denetimde, otobüslerin lastik diş derinlikleri 4 milimetrelik yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü , takografları kontrol edildi.

THY Seferlerin İptal Edildiğini Açıklamıştı

Türk Hava Yolları 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 72si iç hat 166’sı dış hat olmak üzere 238 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde 238 seferin iptal edildiği açıklaması yapıldı.

THY ayrıca yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabileceklerini belirtti.