15 soruda ''Yeni Evim'' kampanyası!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Evim” kampanyasıyla ilgili, “Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık.” ifadelerini kullanarak 15 soruda kampanyayı açıkladı.
Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin %10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.
Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?
Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.
Ödeme planı nasıl olacak?
0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.