15 bin öğretmen ataması bugün yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle yapılacak.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 15 bin öğretmen atanacağının duyurulmuş ve atamalar için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek atama töreninin akabinde sonuçlar belli olacak.
Atamalardan 7 bin 500'ü İstanbul'a
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünün atamasının İstanbul’a yapılmasına karar verildi.
Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak
Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulmasının ardından, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak. E-posta adresinin hatalı ya da eksik olması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu tutulacak.
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