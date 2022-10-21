143 depremzede için kura çekildi!

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 7 noktada inşası tamamlanan konutlardan 143 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi törenle gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende, 143 hak sahibinin konut kuralarını çekeceklerini söyledi.

Yeni evlerine kavuşan vatandaşlara evlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Toraman, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 20 bin 782 hak sahibimizin işlemleri tamamlandı. TOKİ tarafından konutlar bize teslim edilir edilmez hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza kura ile anahtarlarını teslim ediyoruz. Kırsal kesimde konut inşaatlarımız devam ediyor. Yaklaşık 1700 konut inşa aşamasında, bunların bazıları yeni başladığı gibi bazıları da bitmek üzere."