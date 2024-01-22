14 PKK'lı daha yok edildi!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karışılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." denildi.
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı
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