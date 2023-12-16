Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdumuzun batısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, vatandaşların, fırtınanın doğuracağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün 3 büyük şehirde sağanak beklenirken, Meteoroloji 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

17 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji'nin hava tahmini risk haritasında 17 ilimiz için uyarıda bulunuldu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya için "sarı", Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli için "turuncu" alarm verildi.

VALİ GÜL'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.