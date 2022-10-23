1300 yıllık anıt ağaçta yetişen zeytinler toplandı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Haydar Mahallesi'ndeki anıt ağaç için düzenlenen hasat etkinliğinde, ilçede kayısı yetiştiriciliğinin yanı sıra 269 bin dekar alanda da zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

İlçenin zeytinyağı fabrikaları ve zeytin işleme tesisleriyle de öne çıktığını belirten Pehlivan, "Bu ağaç 1300 yıldır insanlığa hizmet ediyor, tarihe, bugünlere, yarınlara selam duruyor. Ağacın gölgesinde durarak yetişen ürünleri toplayacağız." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da Mut'ta verimli topraklar sayesinde kaliteli kayısı, zeytin ve incir üretildiğini, ilçenin ve ürünlerin tanıtımı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, diğer ilgililer ve vatandaşlar ağaçtaki zeytinleri topladı.

Etkinliğe Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın da katıldı.