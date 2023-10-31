12.Kalkınma Planı, TBMM’de kabul edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 12’nci Kalkınma Planına yönelik paylaşımda bulunarak, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye’nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" demişti.

5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim olarak açıkladı.

12’nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirten Erdoğan, "2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7’ye geriletmeyi hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Neleri kapsıyor?

Plana göre, mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Ekonomik dengeleri bozucu mahiyette olan ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak. Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak.

Plana göre, 2028 yılı enflasyonu yüzde 4.7 olarak hedeflendi. Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi, dönem sonunda cari GSYH’nin 1 trilyon 589 milyar dolara, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması öngörüldü. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7.5’e gerilemesi hedeflendi.

Planda, bütçe açığının 2023 yılında özellikle depreme yönelik harcamaların etkisiyle yüzde 6.4 olması, dönem sonunda ise yüzde 2 olması öngörüldü. Kamu maliyesinin temel çerçevesi çizilirken, “Emeklilik ve sağlık harcamaları kontrol altında tutulacak, kayıt dışı istihdam ve ücretle etkin bir şekilde mücadele edilerek prim tahsilatları artırılacak ve sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi güçlendirilecektir” denildi.

Plan döneminde ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın ise 481.4 milyar dolara çıkacağı, turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.2 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Yurt içi tasarrufların arttırılması için alınacak tedbirler sıralanırken, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacaktır. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır. OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacaktır” denildi.

12. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti. Kabul edilen Planın, bu hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.