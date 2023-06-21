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12 yaşındaki çocuk sürücü kamyonete çarptı! 5 yaralı

Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Sülümenli beldesi girişinde P.E.T. yönetimindeki 03 AP 447 plakalı otomobil ile M.K. (58) idaresindeki 03 YC 521 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü P.E.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T. (31), R.E.T. (7), P.E.T. (5) ve R.T. (15) yaralandı.

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