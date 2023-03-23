12 saatlik yol 5 saate düşecek!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen turizm ve tarımın başkentleri Mersin ile Antalya arasında planlanan 17 milyar TL'lik Akdeniz Sahil Yolu projesinde çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 12 saate kadar süren iki şehir arasındaki ulaşım şu ana kadar açılan tünel ve viyadükler sayesinde 6 saate kadar düştü.

Geriye kalan kısımların da tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşımın 5 saate kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi.