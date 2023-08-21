12 kişiye mezar olan otobüsün Sivas terminalinden çıkış anı kameralarda

Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor.

Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Kalp krizi ihtimali

Ajans Haber'in elde ettiği bilgiye göre, 58 yaşındaki şoför Adem Tatlısu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazada hayatını kaybeden şoförün Yozgat Adli Tıp Kurulu'nda otopsisi yapılıyor.

Kazanın ardından Yozgat'a gelen firma yetkilileri, hayatını kaybeden şoförün Sivas-Ankara hattında uzun yıllardır görev yaptığını ve firmanın en deneyimli şoforlerinden biri olduğunu söyledi.

Otobüsün "70" hız sınırı olan EDS bölgesinden hemen sonra sert bir fren yaparak önce yolun solundaki demir bariyerlere çarptığı, buradaki refüjü de aşarak yolun karşı istikametine geçtiği ve şarampoldeki ağaçlara çarparak durabildiği öğrenildi.

Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Elim kazanın ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri şu şekilde; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.