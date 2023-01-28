12 gün evli kaldı, 10 milyon dolar mirasa kondu!
Ünlü yapımcı Jon Peters, 12 gün evli kaldığı eski Playboy modeli ve Sahil Güvenlik (Baywatch) yıldızı Pamela Anderson'a 10 milyon dolar miras bırakacağını açıkladı.
77 yaşındaki Peters ve 55 yaşındaki Anderson, 2020'de gizlice evlenmişti. Sadece 12 gün süren evliliğe rağmen ikilinin arkadaşlığı devam ediyor.
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Variety'ye konuşan Peters, "Pamela'yı her zaman seveceğim. O, her zaman kalbimde" dedi ve şöyle ekledi:
Vasiyetimde Pamela'ya 10 milyon dolar bırakacağımı yazdım. O, bunu bilmiyor bile. Hatta kimse bilmiyor, bunu ilk kez burada açıklıyorum.
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"İhtiyacı olsun ya da olmasın, bu parayı ona ayırdım"
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Peters ve Anderson ilk kez yaklaşık 30 yıl önce Playboy Malikanesi'nde tanışmıştı.
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