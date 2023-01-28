12 gün evli kaldı, 10 milyon dolar mirasa kondu!

Variety'ye konuşan Peters, "Pamela'yı her zaman seveceğim. O, her zaman kalbimde" dedi ve şöyle ekledi:

Vasiyetimde Pamela'ya 10 milyon dolar bırakacağımı yazdım. O, bunu bilmiyor bile. Hatta kimse bilmiyor, bunu ilk kez burada açıklıyorum.