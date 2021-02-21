12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda

41. Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi.

Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

D Grubu'nun son maçında A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.