11. yılında büyük Japonya depremi

Büyük Japonya depremi: Neler yaşandı, nasıl aşıldı?

Japonya, 11 yıl önce dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Depreme alışkın olan ülke, 11 Mart 2011’de saatler 14:46’yı gösterirken 9 şiddetinde bir deprem ve depremin tetiklediği tsunami ile sarsıldı.

Büyük Japonya depremi: Neler yaşandı, nasıl aşıldı?

Yerin 24,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Tohoku bölgesinin doğu kıyılarıydı.

Deprem 8 bölgede de hissedildi. Şiddetli sarsıntılar 3 dakika civarında sürdü.

Ardından artçılar geldi. Büyüklüğü 4,5’in üzerinde 800’den fazla artçı deprem yaşandı.

Deprem gerçeğine alışık olan Japonya bu kez büyük bir şok yaşıyordu. Ancak ülke kıyılarına çok daha büyük bir felaket yaklaşıyordu.

Tsunami….

Deprem, Japonya'nın Büyük Okyanus kıyısı boyunca büyük yıkıma yol açan tsunamiyi tetikledi.

400 kilometrelik okyanus zemini bir anda 3 metre yükseldi. Bazı yerlerde 38 metreye ulaşan dalgalara neden oldu.

Tsunami depremden yaklaşık 20 dakika sonra doğu kıyılarına ulaştı.

Yükselen dalgalar dakikalar içinde bölgedeki yerleşim yerlerini yutmaya başladı. Yaklaşık 470 kilometrekarelik bir alan bir anda su altında kaldı.

320 kişinin hayatını kurtaran okul

Sendai, tsunaminin vurduğu en büyük şehirlerden biriydi.

Şehri dalgalar vurduğunda etrafta kurtuluş için tek seçenek vardı: Sendai Arahama İlköğretim Okulu.

Kıyıdan yaklaşık 700 metre içeride bulunan okul, dalgalardan kaçmayı başaranlar için hayati bir sığınak oldu.

Afetzedeler büyük korku ve kaygı içinde okulun çatı katına ulaştı. Faciadan saatler sonra kurtarma helikopteri bölgeye ulaştı.Deprem sırasında okulda olan bir kadın, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“11 yaşındaydım ve 5. sınıftaydım. Okulun çatısına çıktık. Helikopterin gelmesiyle hayatım kurtulacak diye bir sevinç yaşadım. Ancak benimle birlikte bu binaya sığınmış olan ailemden ayrılacağım diye de bir korku yaşadım. Çok karışık duygular içindeydim. Bir helikopter gelebildi. Öncelik küçük çocuklara verildi. Sonra yaşlılar ve diğerleri sırayla kurtarıldı. Ailemden önce kurtarıldım, onlara 2 gün sonra kavuşabildim"

O gün başlayan kurtarma operasyonu ertesi gün akşama kadar sürdü. Okul binası dehşet anlarında sadece öğrenci ve öğretmenlerin değil civarda yaşayanların da kurtuluşu oldu.

Okula sığınan 320 kişi sağ salim kurtarıldı. Kurtuluşun simge binası o haliyle korundu. Gelecek nesillerin o günleri hatırlaması için müze olarak ziyarete açıldı.

Çernobil’den sonra yaşanan en büyük nükleer felaket

Japonya'da deprem, sadece tsunamiye değil, büyük ölçekli yangınlara, elektrik kesintilerine ve nükleer felakete de yol açtı.

Kıyı şehirlerini basan dev dalgalar Fukuşima Nükleer Santrali’nin soğutma sistemini bozdu, olması gerekenden 50 kat daha fazla radyoaktif atık çevreye yayıldı.

Fukuşima’da yaşanan nükleer felaket, Çernobil’den sonra yaşanan en büyük nükleer facia olarak tarihe geçti.



Sayılarla felaketin bilançosu

Japonya'da o gün yaşanan felaketlerin bilançosu ağır oldu. 20 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. 2 bin 500 kişi hala kayıp.

Felaketin ardından 470 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi. 47 bin kişi halen geçici konutlarda yaşıyor.

Japonya tarihinin en büyük yer sarsıntısı, dünyada görülen dördüncü büyük deprem olarak kayıtlara geçti.



Zorlu ve uzun toparlanma süreci

Japonya, 2011'de yaşadığı 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası, yaralarını yıllar içerisinde sardı.

Felaketin ilk günlerinde amaç canları kurtarmaktı, daha sonra tek hedef hayatta kalanları huzur ve güven içinde yaşatmak oldu.

Ülke yeniden yapılanma sürecine sahne olurken, kurtarma ekipleriyle yardım elini uzatan Türkiye de unutulmadı.

Japonya’da yaşanan büyük felaketin üzerinden geçen sürede yaralar büyük oranda sarıldı.

Peki bu süreçte neler yaşandı?

Depremle birlikte tsunaminin verdiği zarar oldukça büyüktü. Zorlu ve uzun bir toparlanma süreci yaşandı.

Türkiye, Japonya’nın yardımına koştu

Dünya bu zor günde duyarsız kalmadı. Felaket haberi duyulur duyulmaz, ülkeye dört bir yandan yardım gönderildi.

Türkiye, dost ve kardeş Japonya’yı yalnız bırakmayan ülkelerin başında geldi. Japonya, bu yardımlarla bir nebze da olsa rahatladı.

Felaketin hemen ardından 26’sı AFAD’dan, 6’sı UMKE VE TAEK başkanlığından toplam 32 kişilik ekip, üç araç ve ekipmanla bölgeye ulaştı.

Ekip, Miyagi eyaleti, Tagajo ve Ishinomaki Şehri, Ogatsu ve Shichigahama Kasabasında arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu.

Türk uzmanlar bölgede en uzun süre çalışma yapan ekip oldu.