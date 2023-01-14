AjansHaber.com.tr Gündem 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TTB Başkanı Fincancı, tahliye edildi!
Devremülk dolandırıcıları adliyede!
Davutoğlu'ndan masaya gözdağı!
Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!
İmamoğlu'ndan hakkında açılan davaya cevap!
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Şentop, İsveçli mevkidaşının ziyaretini iptal etti