11 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100 bin imza!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için verilen kararı açıkladı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.

Öte yandan, süresi içerisinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle; Duran Güveninir, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları reddedildi.

3 ismin adaylığı reddedilmişti



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

Adayların 100 bin imza süreci takip edilebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde imzaların anlık olarak takip edileceği bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sürecine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yener, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen Cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür. Şeffaf, güvenli bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir. Gün sonunda basın mensupları ile de paylaşılacaktır" dedi.