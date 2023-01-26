109 ton altın için ilk külçe dökümü yarın yapılacak!

İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis Türkiye'de yılda 42 ton altın üretimi yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda yıllık üretime yüzde 15'lik bir katkı sağlayacak.

Dünyada bir ton topraktan ortalama yüzde 2-3 civarında altın elde edilebilirken, Söğüt'teki madende bu oran yüzde 8.6 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan altın madeni dışında Bilecik'te cuma namazı sonrası düzenleneceği mitingle halka seslenecek.