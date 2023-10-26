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100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinin eski ve yeni halleri aynı karede!

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Ankara'nın tarihi yapı ve simgelerinin yer aldığı siyah-beyaz fotoğraflar, aynı açılardan tekrar objektife yansıdı. İşte o fotoğraflar..

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde çekilen fotoğrafı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çekilen fotoğrafı.

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 1930 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarının birlikte yer aldığı fotoğraf.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Ankara Palas önünde askerleri selamlarken çekilen fotoğrafı.

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