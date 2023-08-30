100. Yıl Marşı ilk kez seslendirildi!

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan "100. Yıl Marşı" ilk kez icra edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Özel Programı'nda, Yüzüncü Yıl Marşı seslendirildi.

Cumhuriyerin 10. ve 50. yıllarına özel olarak bestelenen marşlar oldukça beğenilmiş ve nesilden nesile aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı ile ilk defa icra edilen Yüzüncü Yıl Marşı, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim tarihinde de coşkuyla seslendirilecek.

100. Yıl Marşı dinle

İşte herkesin merak ettiği, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen marş!

İşte 100. Yıl Marşı!



🔹Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan "100. Yıl Marşı" ilk kez icra edildi. pic.twitter.com/1spTFhU0Tw — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 30, 2023

100. Yıl Marşı sözleri nasıl?

Parlayan yıldızı Anadolu'nun,

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun,

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı,

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun.

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim,

Tarihe sığmayan destanlar bizim,

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda,

Kalplere kazınmış bu vatan bizim.

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz,

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz,

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz,

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz.

Özgürlük tutkusu damarlarımda,

Çelikten her nefer semalarımda,

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize,

Tek yürek bu millet en zor anında.

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden,

Denizler köpürse taşsa dağlardan,

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz,

Kahraman yarattı Türkü yaratan.

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz,

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz,

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz,

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz.

100. Yıl Marşı'nın sözü ve bestesi kime ait?

100. Yıl Marşı'nın söz ve bestesi İlker Kömürcü'ye aittir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda çeşitli sanatçılar konser verdi. Programa eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından konuşma gerçekleştirdi.