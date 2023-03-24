100 bin imzada son durum! 70 bin'i geçti!

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

22 Mart'ta başlayan imza verme işlemleri bugün de devam etti. Buna göre son tablo şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 73 bin 974, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 68 bin 947, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 38 bin 239 ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 15 bin 831, Yakup Türkal 2014, Erkan Trükten 1093, Ahmet Özal 799, İrfan Uzun 436, Murat Ünver 285, Hilmi Özden 216 ve Davut Turan 92 imza topladı.

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldığını deklare ederek cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden de çekildiğini açıkladı.