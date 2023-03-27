100 bin barajında son durum!
Cumhurbaşkanı adaylığı için Muharrem İnce ve Sinan Oğan dışında 100 bin barajını geçen henüz olmadı. Süre bu akşam 20.00'de sona erecek.
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona eriyor.
Şu ana kadar 100 bin barajını iki isim geçebildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 112 bin, ATA İttifakı'nın adayı Sİnan Oğan 109 bin imza topladı.
Cumhur İttifakı'na katılarak yarıştan çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın topladığı imza sayısı ise 69 bin oldu.
Saat 13.30 itibarıyla adayların topladığı imza sayıları şöyle:
25 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamazsa cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 aday katılacak. Parti gruplarının kararıyla aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları da geçen hafta YSK tarafından onaylanmıştı.