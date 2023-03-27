100 bin barajında son durum!

Saat 13.30 itibarıyla adayların topladığı imza sayıları şöyle:

25 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamazsa cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 aday katılacak. Parti gruplarının kararıyla aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları da geçen hafta YSK tarafından onaylanmıştı.