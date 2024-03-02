10 soruda kira beyannamesi
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler. İşte 10 soruda kira beyannamesi..
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı.
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Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor.
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Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor.
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Kira beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle:
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