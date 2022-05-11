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10 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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