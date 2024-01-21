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10 PKK'lı daha hava harekâtıyla yok edildi!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekâtına ilişkin video paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

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