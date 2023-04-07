10 milyar liralık vurgun! 18 ilde eş zamanlı operasyonda 153 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığına yönelik teknik ve fiziki takipler sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 ilçede bulunan 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de katıldı. Polis helikopteri de destek verdi.

18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

153 kişi gözaltına alındı

İstanbul Merkezli düzenlenen dev operasyonda Forex piyasası dolandırıcılığına darbe vuruldu.

Yapılan tespitlere göre, operasyon kapsamında bilişim suçlarından toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucu, Forex piyasası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen 153 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Operasyonun detayları ve gözaltına alınan kişilerin sorguları ise devam ediyor