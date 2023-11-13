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10 Kasım'da çiğ köfte partisine idari soruşturma!

Burdur'da Halk Sağlığı Başkanlığı personelinin 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yaptığına yönelik görüntülere ilişkin Burdur Valiliği'nce idari soruşturma başlatıldı.

Halk Sağlığı Başkanlığı personelinin 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yapıp, oyun oynadığı iddiasıyla ilgili Burdur Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açılamada, "İlimizde, '10 Kasım'da Çiğ Köfte Partisi' başlıklı yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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