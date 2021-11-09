10 Kasım'da, Atatürk'ün az bilinen 10 fotoğrafı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümünde, 10 Kasım'a özel 10 Atatürk fotoğrafını paylaşıyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'nin çeşitli illerinde çekilmiş on binlerce fotoğrafı var.
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Atatürk'ün Osmanlı subayı olarak görev yaptığı yıllardan, yaşamını yitirdiği ana kadar çekilen fotoğrafların tamamına yakını Genel Kurmay Başkanlığı'nın arşivlerinde yer alıyor.
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Atatürk'ün fotoğrafları çoğunlukla spontane olarak çekilse de Gazi'nin poz verdiği fotoğraflar da bir hayli çok.
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Atatürk'ün fotoğraflarında dönemin önemli tarihi kişilikleri de kadrajda yer alıyor.
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