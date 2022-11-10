10 Kasım: Ankara’da “Atatürk Günü”

AJANS HABER / ÖZEL Anıtkabir’de düzenlenen resmi anma töreni ve vatandaşların Anıtkabiri ziyaretinden başka birçok uygulama ve etkinlik vardı.

Anıtkabir’deki resmi anma töreni

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Erdoğan, Özbekistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın Semerkant kentine gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.

Ankara’da trafiğe kapalı yollar

10 Kasım programları nedeniyle her yıl olduğu gibi Başkent Ankara'da araç ve yaya trafiği yoğunluğu vardı. Bu yoğunluğun trafiği aksatmaması için bazı yollar otomobil trafiğine kapatıldı. Sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri önerildi.

Ankara'da trafiğe kapatılacak yolların listesi, Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi de istendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayla; sabah saat 05.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Buna rağmen sokak ve caddelerle büyük otomobil yoğunluğu ve izdiham vardı.