10 ilde çocuk tacizcilerine operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-22” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

En hassas olduğumuz konuların başında Çocuklarımızı Korumak geliyor. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!

Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."