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1 Ocak'tan bu yana 153 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünce öldüğü açıklanan 2 terörist ikna yolu ile güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 153 oldu.

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 2 terörist Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153’e yükseldi.

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