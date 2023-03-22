1 milyon Togg hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ön siparişlari alınmaya başladıktan sonra vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Togg için yeni bir hedef belirledi. Erdoğan, "Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin, inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, "Trumore" uygulaması üzerinden ön siparişleri alınan Togg'un vatandaşta büyük br heyecan yarattığını belirterek, "Yerli elektrikli otomobil Togg için şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldi." ifadelerini kullandı.