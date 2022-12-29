1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı bugün yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığının hayata geçirdiği '1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı bugün saat 14.00'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

''Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli bir bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan '1 Milyon İstihdam Projesi', bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye'nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olarak yer alıyor.

Başvuru sayısı 1 milyonu geçti

'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' kapsamında çalışmalarına devam edilen '1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti.

1 Milyon İstihdam Projesi nedir?

Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek.

Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Projeyle birlikte gençler ücretsiz ve koşulsuz bir şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan toplam 108 bin dakikalık süreye sahip 215'ten fazla kaliteli ve yeterli içerikte olan video eğitimleri alarak kendini geliştirebiliyorlar ve ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına kavuşabiliyorlar.