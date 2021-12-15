1 milyar Kovid-19 aşısı taşıdı

Kovid-19 pandemisi sürecinde önemi giderek artan tedarik zincirini başarıyla sistematize eden UPS, dünyanın 110'dan fazla ülkesine Kovid-19 aşısı taşıdı.

Kovid-19'la mücadelede en önemli silahlardan biri olan aşının, dünyanın farklı ülkelerine, zamanında ve güvenli ulaşımı büyük önem taşıyor. Bu konuda üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getiren UPS, yenilikçi yaklaşımları ve teknolojileri ile %99,9 zamanında teslimat başarısı gösterdi.

UPS Healthcare Başkanı Wes Wheeler, "UPS Healthcare, şirketin küresel lojistik becerileri ve uzmanlığıyla UPS çalışanlarının eşsiz adanmışlıkları sayesinde COVID-19 aşısı teslimatında küresel akışın hızını belirlemiş durumda. Biyolojik ürünlerden türetilen ve son teknoloji soğuk zincir ağları yoluyla dağıtılan ilaçlar, sağlık hizmetlerinin geleceğini yansıtıyor ve UPS Healthcare bu yolda öncülük ediyor." dedi.