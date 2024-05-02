1 Mayıs’ta gözaltına alınanlar serbest bırakıldı!
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Geri kalan 35 şüphelinin ise bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul’da yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheli gözaltına alındı.
182 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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