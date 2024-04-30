1 Mayıs'ı provoke edeceklerdi! 58 şüpheli yakalandı!

1 Mayıs Emek ve Dayınışma Bayramını, sosyal medya üzerinden yürütecekleri faaliyetlerle provoke etmeye yönelik hazırlık içinde bulunan 58 şüpheli 11 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-33" operasyonları ile yakalandı.

Gelişmeyi sosyay medya hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.