3 büyük kentte, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta üç kentte raylı sistemler ücretsiz olacak.

Peki, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta hangi raylı sistem hatları ücretsiz olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.