AjansHaber.com.tr Gündem 3 ilde, raylı sistemler ücretsiz olacak!

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta üç kentte raylı sistemler ücretsiz!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 büyük kentte, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta üç kentte raylı sistemler ücretsiz olacak.

Peki, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta hangi raylı sistem hatları ücretsiz olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı
İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
Tekel bayilerden BAT grubu sigaralara boykot!
İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı!
Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu
İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı belli oldu!