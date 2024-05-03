1 Mayıs saldırganları yakalandı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda Taksim'e yürümek isteyen bir grup, polislere taşlı sopalı saldırıda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislere saldıran 29 şüphelinin kaçtıkları adreslerde yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."