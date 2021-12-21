1-3 yaş otomobiller için MTV belli oldu
Motorlu taşıtlar vergisi yeni yılda 1-3 yaş otomobiller için 1313 liradan başlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2022`den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete`de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20`lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun`un 5, 6 ve geçici 8`inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.
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Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV`si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.
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Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.
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