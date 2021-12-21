1-3 yaş otomobiller için MTV belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20`lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun`un 5, 6 ve geçici 8`inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.