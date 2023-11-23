Zonguldak'tan bir acı haber daha geldi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 12 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizci için bölgede çalışmalar sürüyor.
Zonguldak'ta batan gemide bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Son mesaj: Hakkınızı helal edin
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.
Nacar'ın "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazdığı görüldü. Öte yandan gemi ve mürettebatı arama çalışmalarında, gemi batığını yerinin tespit edildiği belirtildi.
Mürettebatın listesi ortaya çıktı
Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı.
İHA destekli çalışmalar devam ediyor
Liman içerisinde sahil güvenlik botları, havadan ise uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile aranan kayıp mürettebatın cesetlerinin kıyıya vurması ihtimaline karşı ise sahil bandında AFAD ekipleri devriye attı.
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