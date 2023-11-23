Zonguldak'tan bir acı haber daha geldi!

Zonguldak'ta batan gemide bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son mesaj: Hakkınızı helal edin

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.

Nacar'ın "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazdığı görüldü. Öte yandan gemi ve mürettebatı arama çalışmalarında, gemi batığını yerinin tespit edildiği belirtildi.

Mürettebatın listesi ortaya çıktı

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı.

İHA destekli çalışmalar devam ediyor

Liman içerisinde sahil güvenlik botları, havadan ise uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile aranan kayıp mürettebatın cesetlerinin kıyıya vurması ihtimaline karşı ise sahil bandında AFAD ekipleri devriye attı.