Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi!

Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi



🔹16 yolcusu bulunan otobüs devrildi. İlk çalışmalardan gelen habere göre çok sayıda yaralı bulunuyor. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

🔹Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/75xy6p69j9