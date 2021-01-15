Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi!
Zonguldak İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi. 16 yolcunun olduğu otobüsteki yaralılara ekipler ilk müdahaleyi yapıyor.
Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor.
Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2021
🔹16 yolcusu bulunan otobüs devrildi. İlk çalışmalardan gelen habere göre çok sayıda yaralı bulunuyor. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.
🔹Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/75xy6p69j9
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