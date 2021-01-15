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Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi!

Zonguldak İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi. 16 yolcunun olduğu otobüsteki yaralılara ekipler ilk müdahaleyi yapıyor.

Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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