Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İncivez Mahallesi üniversite bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik köpeğinin katılımıyla araçlar ve şahısların yanı sıra günübirlik kiralık ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.